Cluster in aula: 15 bambini infetti alla scuola elementare. Tamponi per tutti

ALBIGNASEGO - «Da lunedì si ripartirà con una scuola completamente ripulita». È ferma la dichiarazione della professoressa Federica Silvoni, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Albignasego. «Tra i più grandi della provincia – ricorda – dove purtroppo al rientro dal ponte di Ognissanti si è registrata una classe di 15 alunni positivi nella scuola elementare Gianni Rodari, zona Ferri. Un evento di fronte al quale abbiamo immediatamente deciso di effettuare tamponi a tutti: bambini, ma anche collaboratori e docenti, nonostante abbiano il Green pass».

Un focolaio dopo mesi di attenzione al virus e situazioni sporadiche prontamente gestite. «D’altronde si tratta di un istituto che complessivamente conta nove scuole, sette primarie e due secondarie, per un totale di 2.300 alunni – precisa Silvoni, che ricopre anche la carica di presidente provinciale dell’Associazione nazionale presidi –. La sola Rodari è frequentata da 350 bambini e ha circa 50 collaboratori tra operatori scolastici e docenti. Finora le accortezze avute ci hanno premiato. Ora, purtroppo, ci troviamo a fare i conti con questo cluster che ci ha costretto a mettere subito la classe in quarantena».

A tranquillizzare dirigente e genitori è il fatto che non ci siano casi gravi e che il virus, in realtà, sembri non essersi diffuso tra le mura scolastiche. «Stiamo ricostruendo i contatti e indagando sulla situazione –racconta la preside – e, anche secondo le tempistiche, parrebbe si possa essere generato nei festeggiamenti in concomitanza con Halloween, quando i bambini si sono radunati al di fuori della scuola. Mi sento di escludere le nostre mura sia perché la classe dei ragazzi è ampia e garantisce il metro di distanziamento, sia perché i bambini sono molto rispettosi delle regole a scuola. Aldilà di questo, abbiamo immediatamente attivato i protocolli di quarantena per gli alunni e i docenti entrati poi a contatto».

LO SCREENING

E non solo. Lo scrupolo della preside è stato maggiore e prontamente avvallato dalla dottoressa Ivana Simoncello, alla guida del dipartimento di Prevenzione dell’Ulss, con la quale ha deciso per uno screening totale dell’intera scuola elementare. «Lo abbiamo concordato giovedì, avvisando classi e personale della possibilità concessaci dall’Ulss di allestire la palestra per effettuare tamponi a tutti nella giornata di oggi. Questo ci consentirà di avere un risultato in poche ore e di confortare le famiglie sulla condizione dei loro ragazzi e degli adulti che negli stessi spazi operano quotidianamente – aggiunge Silvoni –. Al tempo stesso sarà una garanzia per riprendere le attività lunedì in una situazione normalizzata e sicura».

Scongiurata, dunque, l’ipotesi di chiudere il plesso. «Se tutte le famiglie collaboreranno come auspicato, rientreremo nella normalità nel tempo di una giornata. Ovviamente nessuno dovrà sentirsi obbligato, ma credo si tratti di una rassicurazione importante per tutti, oltre che di un modo utile ad evitare che i ragazzi siano costretti ancora una volta a rimanere a casa da scuola, dopo una stagione già molto difficile come quella passata. Con l’Ulss abbiamo pensato di non recarci al distretto locale, bensì di allestire i nostri spazi, di modo che per i bambini sia una forma di prevenzione nel loro habitat».

Una sorta di reset al quale la preside invita tutte le famiglie: «Sto facendo il massimo per assicurare la frequenza degli alunni, dei collaboratori e dei docenti. Gli operatori sanitari saranno al servizio del cittadino come sempre, organizzando in maniera veloce, con risultati rapidi, lo screening. Albignasego non si è mai tirata indietro nella collaborazione sulla gestione del Covid, anche attraverso referenti a disposizione delle diverse scuole contattabili a tutte le ore, in una rete che ha coinvolto l’istituto comprensivo, l’Ulss e il Comune. Sono molto fiduciosa». Lunedì quindi la campanella squillerà come sempre.