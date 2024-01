Padova. Dorme nel parcheggio, i poliziotti lo invitano ad andarsene: 34enne li aggredisce con un martello, arrestato

PADOVA - Dormiva nel parcheggio e quando i poliziotti gli hanno chiesto di allontanarsi, li ha aggrediti con un martello. Questa mattina, 19 gennaio, poco prima delle 8, una volante del Commissariato Stanga ha arrestato un 34enne italiano senza fissa dimora per resistenza a pubblico ufficiale. La pattuglia è stata inviata al parcheggio del Centro Giotto di via Venezia dove è stata segnalata una persona molesta.

L'uomo dormiva nel parcheggio e i primi ad avergli chiesto di andarsene sono stati gli addetti alla vigilanza.

Il questore Marco Odorisio ha attivato la Divisione Anticrimine per notificare al 34enne, originario di Vicenza e con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, il Foglio di via obbligatorio per 4 anni oltre che un Daspo Willy di 3 anni per tutti i locali di Padova e provincia.