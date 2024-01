Nasce a Padova lo sportello che aiuterà gli universitari nella giungla degli affitti

PADOVA - Presentato oggi, 19 gennaio, lo Sportello per gli affitti che aiuterà gli studenti del Bo a trovare alloggio in città e vagliare i contratti che vengono proposti. Il progetto nasce e viene gestito dall'Unione degli Universitari, patrocinato dal Comune di Padova ed in collaborazione con Progetto Giovani e l'Ordine degli Avvocati di Padova.

«Si tratta di un primo passo - chiarisce Domenico Amico, coordinatore Udu e senatore accademico -, per supportare la comunità studentesca alle prese con la giungla che è diventata il mercato degli affitti durante l'emergenza abitativa».

Con l'emergenza abitativa che dopo la pandemia ancora attanaglia la comunità studentesca padovana, lo Sportello diventa uno strumento a tutela degli stessi universitari che spesso sono stati vittime di speculazione e truffe. «L'emergenza abitativa colpisce le fasce più deboli della società, in primis gli studenti con reddito basso - afferma Pietro Bean, delegato del sindaco alle politiche giovanili -. Per questo come Comune abbiamo deciso di ingegnarci con delle soluzioni alla portata delle nostre competenze, coinvolgendo l'attivismo dei studenti dell'Udu che tanto si sono spesi per denunciare la situazione studentesca».



Il servizio sarà aperto martedì e mercoledì dalle 16 alle 20 in via Stratico 4a, dove gli universitari potranno parlare con i loro rappresentanti di Udu, che esporranno loro la situazione abitativa in città e se necessario indirizzeranno verso la consulenza gratuita di avvocati dell'Ordine padovano per un'assistenza legale sulle tipologie di contratto, gli universitari verranno così informati sui loro diritti e eviteranno possibili imbrogli. «Con questo sportello gli avvocati si mettono gratuitamente al servizio della comunità - spiega Edoardo Furlan, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Padova -, rafforzando negli studenti il senso di giustizia e l'educazione al diritto».