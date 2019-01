Padova scatenato con 3 acquisti: Longhi dal Brescia, Lollo dall'Empoli e lo "svizzero" Morganella

​PADOVA - Tre nuovi arrivi per il Padova, impegnato a risalire dal fondo della classifica di B. La società biancoscudata ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del difensore Alessandro Longhi dal Brescia. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno, con opzione per la stagione 2019/2020. Dall'Empoli arriva invece il centrocampista Lorenzo Lollo, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra biancoscudata.



Infine è stato perfezionato l'accordo con il difensore Michel Morganella, prelevato a titolo definitivo dal Rapperswil-Jona (Svizzera) e che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020.

