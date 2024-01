Abano Terme. Alla festa dell'Unità PD spariscono 100mila euro: denunciato il tesoriere

ABANO TERME (PADOVA) - Al controllo dei conti dopo la festa dell'Unità sono sparite tutte le somme nel conto corrente. È la denuncia di alcuni iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico di Abano Terme, Armistizio, Selvazzano, Teolo e Torreglia. Da anni organizzano la Festa dell’Unità presso il parco di Villa Bassi Rathgeb. Si sono accorti che le somme non risultavano più disponibili in quanto erano state indebitamente e senza alcuna autorizzazione sottratte dalla persona incaricata ad operare per conto del comitato. Stiamo parlando di circa 100.000 euro: cifra incassata durante le manifestazioni dell’ultimo anno, che sarebbe dovuta servire al pagamento delle fatture dei fornitori.

«​Ci siamo immediatamente recati dalle autorità competenti per sporgere denuncia per appropriazione indebita, come parte lesa di un grave comportamento personale» annunciano gli organizzatori, che poi hanno subito agito per pagare tutti i fornitori: «La generosità della nostra comunità ci ha permesso di saldare tutte le fatture in sospeso.