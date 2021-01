Valanga in Val Senales travolge gruppo di scialpinisti: morti ex presidente della Raiffeisen Michael Gruener e la moglie

BOLZANO - Una valanga in Val Senales travolge e uccide l'ex presidente della banca Raiffeisen Michael Gruener, 65 anni, e sua moglie Monika Gamper di 52 anni. Il noto avvocato bolzanino era originario della val Senales e ha diretto la Raiffeisen Landesbank per 23 anni, fino allo scorso giugno, quando è subentrato Hanspeter Felder come nuovo presidente. Gruener era uno scialpinista molto esperto.

La valanga si è staccata sopra Maso Corto in val Senales, oggi 3 gennaio 2021, e sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l'elisoccorso Pelikan. L'allarme è stato lanciato da testimoni, che hanno visto la slavina investire un gruppo di scialpinisti. I soccorritori hanno subito raggiunto le due vittime, un uomo e una donna. E solo dopo l'identificazione si è scoperto che le vittime sono Michael Gruener e sua moglie Monika Gamper.

Ultimo aggiornamento: 19:56

