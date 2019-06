© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se in Alto Adige alle provinciali del 2013 l'elettorato di lingua italiano aveva "regalato" un seggio a quello tedesco, nel 2018 gli italiani che hanno scelto la Svp sono stati solo una minima parte, ed è calata la partecipazione al voto dell'elettorato tedesco; questo ha contribuito a un aumento dei consiglieri di lingua italiana da 5 a 8.È un dato rilevante illustrato dal politologo Gunther Pallaver presentando «Politika 19», l'annuario della Società diScienza politica dell'Alto Adige.L'elettorato di lingua italiana, in passato sottorappresentato, ha trovato con la Lega «una rappresentanzaanaloga a quella della Dc nella Prima Repubblica». L'impermeabilità etnica riguarda anche la lista Team Kollensperger (Tk): se nel 2013 Paul Kollensperger, come candidato M5s, è stato votato anche dagli italiani, nel 2018 la sua nuova formazione è stata scelta quasi esclusivamente dall'elettorato tedesco.La distanza tra primo e secondo partito si è ridotta dal 40% nel 1993 (Svp-Msi) al 26,7% nel 2018 (Svp-Tk).