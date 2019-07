Vitello sbranato dal lupo, ora scatta l'allarme anche sul monte Avena

di Daniele Mammani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PEDAVENA - I lupi attaccano sul Monte Avena. Ieri pomeriggio è stata rinvenuta la carcassa di un vitello sbranato probabilmente lunedì a Malga Campet in comune di Pedavena. «Ero in malga già ieri mattina - spiega la gestrice della struttura, Antonella Marcon - e non mi sono accorta di quanto accaduto fino a mezzogiorno quando sono andata dietro all'edificio e ho trovato i resti del vitello nato solo pochi giorni fa». Si tratta del primo attacco nella zona del Monte Avena dove sorgono le malghe Campet e Campon sui cui prati vengono portati a pascolare numerosi animali.