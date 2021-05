SETTORE IN GINOCCHIO

BELLUNO - Dopo ogni crisi o disastro naturale, il territorio si rialza e cresce. Era successo dopo la tragedia del Vajont, con la grande industria e gli esperti dicono che succederà anche nel post pandemia. Non è accaduto dopo Vaia. Anzi, paradossalmente, quella tempesta, che ha messo in ginocchio il territorio a fine ottobre 2018, si è abbattuta anche sulle segherie bellunesi e sul settore del legno. Nel post-Vaia delle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati