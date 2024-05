«A volte è necessario andare in discontinuità per uscire da uno status quo non più sostenibile. Non è solo un tema della nostra azienda ma dell'intero settore in Europa e ancora di più in Italia», racconta Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim dal 2022, nel nuovo numero di MoltoEconomia, inserto giovedì 9 maggio in edicola e online con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia).

Secondo l'ad, Tim continuerà a «cogliere le sfide e le opportunità che arrivano dal mercato». In che modo? «Portando la struttura finanziaria a livelli di eccellenza, per continuare a investire». Mostra la sua visione di lungo periodo e continuità anche Giovanni Azzone, presidente di Cariplo e Acri, «seguendo la strada tracciata da un uomo di vedute e umanità come Giuseppe Guzzetti», presidente della Fondazione dal 1997 al 2019, attento ai bisogni delle categorie più fragili.

Spazio all'allarme dell'Onu sulla produzione insufficiente di metalli, dal rame al litio e cobalto: servono 450 miliardi e almeno 150 nuove miniere nel mondo. A rischio lo sviluppo di veicoli a elettricità, pannelli solari e pale eoliche. Poi uno sguardo alle priorità dell'Europa evidenziate nei due report di Enrico Letta e Mario Draghi: il primo sul futuro del mercato unico Ue, il secondo dedicato alla competitività dell'Unione europea.

Protagonista anche il verde nel nuovo numero di MoltoEconomia. L'Italia detiene il secondo patrimonio boschivo tra i grandi Paesi europei composto da 12 miliardi di alberi mentre continua a crescere l'industria del recupero della carta. E molto altro ancora.