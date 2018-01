Sogna di comprare la Playstation a 200 euro, ma è tutta una truffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGORDO - Ennesimavia. Questa volta l'oggetto del desiderio era una, la famosa console per videogiochi che fa impazzire un po' tutti gli adolescenti ma anche chi di anni ne ha qualcuno in più.Ciò che veniva messo in vendita on line sul sitoera la versione numero 4, al prezzo di. Al presunto affare si è dimostrata interessata una donna di Agordo che ha avviato la contrattazione con il proponente sino a giungere, appunto, alla conclusione del contratto. Peccato però che, una volta versata la cifra pattuita, nulla è poi arrivato a casa della signora. Parte offesa che quindi si è rivolta ai carabinieri della stazione di Agordo per denunciare l'accaduto. Pronte le ricerche per beccare il truffatore che è stato individuato in un uomo classe 1987 residente nella città umbra di Perugia. Per lui, immediata denuncia in stato di libertà...