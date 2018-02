di Paola Treppo

La scossa è stata avvertita anche a Sappada e nel Pordenonese, in tutta la zona del Parco delle Dolomiti friulane e in alcuni centri del Veneto. Al momento non si segnalano danni secondo i Vigili del Fuoco di Pordenone.



Decine di segnalazioni sui social in tutto il Friuli Venezia Giulia e nel Bellunese fino a Borca e Castellavazzo:

L'abbiamo avvertita distintamente

FORNI DI SOTTO (Udine) - Forte scossa diinalle 9 e 16 minuti di oggi, domenica 25 febbraio, con unadi 3.9 ed epicentro a. La scossa è stata avertita distintamente dalla comunità locale ma non al mmento non si registra alcun danno né ci sarebbero persone ferite. Il movimento tellurico è stato registrato daldiche indica una profondità di 7 chiolometri.Nelle ore successive ci sono state altre scosse, ma molto più leggere.