Sci Cortina. Niente SuperG per Sofia Goggia: indolenzimento al ginocchio

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Sofia Goggia non partecipa oggi al SuperG di Cortina. L'azzurra, caduta ieri in discesa, accusa un leggero indolenzimento al ginocchio destro - fa sapere la Fisi - e così, d'intesa con i medici federali, si è deciso di non farla gareggiare a scopo precauzionale. Il tutto in vista soprattutto in vista dei Mondiali che il 6 febbraio scatteranno sulle nevi in francesi.