FELTRE - L’estate vedrà la demolizione e ricostruzione dei cavalcavia in località Pont di Feltre e in località Formegan a Santa Giustina. Ormai da diverse settimane, nei pressi dei due manufatti, si vedono operai e ruspe al lavoro, impegnati nella realizzazione della viabilità alternativa in quanto, è bene sottolinearlo, almeno per i mesi di luglio e agosto la statale 50 rimarrà aperta al traffico. Vi saranno delle limitazioni temporanee, come l’istituzione di sensi unici alternati, o l’utilizzo di viabilità alternativa, ma le auto e le corriere potranno transitare. L’unico punto interrogativo rimane per i mezzi pesanti, in particolare per lo snodo di Pont. Ma nel corso della prossima settimana sarà presentato il piano viabilistico dei due cantieri, studiato da Anas e condiviso con i sindaci di Feltre e Santa Giustina ma anche di Cesio dove ricadranno i maggiori disagi.



Sfruttando la chiusura della ferrovia per l’elettrificazione della linea, Anas ha deciso di intervenire per mettere in sicurezza i due manufatti della statale 50, la principale arteria di collegamento tra Belluno e Feltre della nostra provincia. Il primo cavalcavia ad essere oggetto di intervento sarà quello a Pont, nel comune di Feltre. I lavori prenderanno avvio all’inizio di luglio e prevedranno “il consolidamento delle spalle dell’opera e la successiva demolizione e ricostruzione integrale dell’impalcato” spiega Anas in una nota stampa che tiene a precisare che “almeno per i primi 40 giorni di lavori la statale non sarà chiusa al traffico in quanto non necessario”.

Nei mesi caldi di turismo, ossia luglio ed agosto, il traffico potrà quindi continuare a correre lungo la statale. Si tratta però pur sempre di un cantiere per cui “vi saranno delle limitazioni al traffico” sottolinea Anas. Il piano viabilità sarà illustrato nei prossimi giorni ma chi si è trovato a transitare in queste settimane per Pont ha notato che è stata realizzata una viabilità alternativa. Si tratta di un bypass necessario a collegare la statale 50 con la vecchia strada che passa al di là della ferrovia e che risulta essere ancora di proprietà Anas. Questo consentirà di far transitare auto e corriere durante i lavori. Sarà invece da capire dove saranno dirottati i mezzi pesanti.



Più semplice la gestione del cantiere a Formegan. Anche in questo caso, Anas spiega che “si procederà con il consolidamento delle spalle dell’opera e la successiva demolizione e ricostruzione integrale dell’impalcato. Nella prima fase di lavori non vi sarà necessità di chiudere la statale ma ci saranno solo delle temporanee limitazioni alla viabilità”. Quando la statale verrà chiusa, ma si parla di fine agosto-inizio di settembre, si potrà utilizzare la viabilità interna di Formegan. Quando il piano viabilità sarà definito l’amministrazione comunale incontrerà i residenti per spiegare la situazione.