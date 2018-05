Lei lo lascia, lui non si arrende: 1000 sms in poche settimane e pioggia di regali. Ma finisce male...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FELTRE - Un anno e 6 mesi di reclusione con la condizionale. È terminato così, lunedì pomeriggio, in Tribunale a Belluno il processo che vedeva alla sbarra S.R.,, accusato dialla sua. La richiesta era stata formulata dal pm Sandra Rossi. I fatti contestati, che hanno portato la Procura a chiedere e ottenere il processo immediato per l'evidenza della prova sono avvenuti a Feltre tra il 9 febbraio e il maggio 2017. L'ex convivente, molto più giovane, era parte civile nel processo assistita dall'avvocato Cristiana Riccitiello. Lui era difeso dall'avvocato Enrico Gandin.Secondo quanto ricostruito nelle indagini dei carabinieri della Compagnia di Feltre, che sono stati sentiti nel processo, l'uomo avrebbe perseguitato per mesi la donna con oltre. Lei lo aveva lasciato e lui non voleva saperne. Così avrebbe condivisoper indurla a tornare con lui. L'avrebbe, con appostamenti in macchina vicino all'abitazione della donna a Feltre., ma anche cose dall'ambiguo significato simbolico...