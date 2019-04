© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Alle 9.30 di oggi, 5 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vittorio Veneto a Belluno presso il deposito logistico di un corriere per lo sversamento parziale di metilmetalcrilato, causato durante le operazioni di scarico del fusto da un camion. L’autista del mezzo pesante è stato portato in ospedale per aver respirato dei fumi della sostanza fuorisucita.I vigili del fuoco accorsi da Belluno con tre squadre tra cui il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), hanno tamponato la perdita e messo in sicurezza il fusto. Successivamente la squadra ha effettuato il travaso della sostanza su un altro contenitore. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco coordinate dal funzionario di guardia sono terminate dopo circa due ore.