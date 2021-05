Cadono calcinacci dal soffitto durante la lezione al Segato: prof sfiorato, studenti illesi

LA PAURA

BELLUNO Due aule dell’Istituto Tecnico Segato, ieri mattina, sono state interessate dal distacco di intonaco, mentre gli studenti erano all’interno a lezione. E in un caso il calcinaccio caduto ha sfiorato un insegnante. Il primo episodio si è verificato nell’aula “FG” (così è individuata all’interno della scuola che si affaccia in piazza Piloni ma il cui ingresso è da via Psaro): un pezzo di sessanta centimetri per cinquanta è finito a terra. Il secondo nel vicino Ufficio Tecnico delle grandezza di quaranta centimetri per venti. È in questa aula che l’intonaco caduto a terra ha sfiorato un insegnante, incolumi e nemmeno toccati, invece, gli studenti presenti. «Per fortuna, in nessuno dei due casi – riferisce la Dirigente Scolastica Ilaria Chiarusi – non è accaduto niente di grave e non vi sono state conseguenze sulle persone. Abbiamo subito chiuso l’area interessata dall’evento e informato la Provincia».

IL SOPRALLUOGO

A scuola è quindi subito arrivato il personale della Provincia, guidato da Fiorenzo De Col, che per Palazzo Piloni è il responsabile del Servizio di Edilizia Scolastica. Conferma quanto accaduto, precisa che non ci sono stati danni ad altre strutture e apparecchiature ed aggiunge alcuni dettagli. «Abbiamo effettuato il sopralluogo nel blocco di riferimento e martedì ve ne sarà un altro con una ditta specializzata in consolidamenti». Il distacco è avvenuto in due aule che la Provincia aveva provveduto a ritinteggiare nello scorso mese di dicembre, ma l’evento di ieri non è da mettere in relazione con l’intervento. La Provincia, comunque, non è impreparata. «Teniamo da tempo sotto controllo il problema dello sfondellamento, così si chiama tecnicamente quanto accaduto ieri - spiegano -. Tanto è vero che con i soldi di un bando a cui abbiamo partecipato più fondi del bilancio provinciale per una somma totale di 40mila euro, stiamo verificando la situazione nelle diverse scuole di nostra competenza».

I CONTROLLI

Lo sfondellamento è il distacco e della successiva caduta della parte inferiore delle pignatte nei solai con distacchi anche di intonaco. Nell’elenco delle scuole da controllare c’era anche l’Iti Segato. Il bando è stato vinto dalla ditta Tecnoindagini di Milano che anticiperà a mercoledì 5 e giovedì 6 maggio il controllo sui solai del Segato: una verifica che interesserà l’intera struttura. La stessa operazione è già stata conclusa nella sede dei Liceo Scientifico Galilei e Classico Tiziano. Poi, esclusi gli edifici nuovi, come quello di Agordo, o di recente ristrutturazione, l’operazione proseguirà in tutti gli Istituti Superiori della Provincia. Una volta ultimata questa verifica, la ditta milanese indicherà aree e punti critici e punti sicuri. «A quel punto sarà possibile programmare gli interventi – spiega De Col - le risultanze delle indagini ci consentiranno cioè di definire le aree critiche e disporre su di esse gli interventi più idonei di messa in sicurezza: saremo insomma in grado di decidere dove sarà necessario demolire, dove ripristinare e dove e inserire dei pannelli anti-sfondellamento». Un’operazione, quella di verifica sullo stato di salute dei solai, che nel passato ha già interessato per esempio la sede del Brustlon sempre a Belluno e quella del Liceo Scientifico di Pieve di Cadore. Ma per restare all’Iti Segato la Provincia ha deciso che martedì 4 maggio, al mattino, una ditta specializzata nel rifacimento di intonaci e consolidamento di soffitti effettuerà un sopralluogo preliminare. Lunedì quindi l’aula interessata dal distacco dell’intonaco rimarrà chiusa; ma visto la presenza di solo il 70% degli studenti, non sarà un problema trovare altri spazi disponibili.

Giovanni Santin

