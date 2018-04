Scossa sismica nella notte in Carnia vicino a Forni, paura ma niente danni

di Paola Treppo

FORNI DI SOPRA (Udine) - Lo sciame sismico iniziato ieri pomeriggio nel Bellunese interessa purtroppo per tutta la notte il Nordest: l' Italia trema e non solo nelle Marche : unadicon epicentro a 5 chilometri dal comune carnico diè stata avvertita questa notte di martedì 10 aprile. La terra ha tremato alle 4.45 ed è stata avvertita da alcuni residenti della zona. La. Al momento - a differenza del Centro Italia - non si registrano danni a cose o a persone. L'area era stata già colpita da una serie di scosse il 25 febbraio scorso al confine coi comuni die Claut, a circa 10 km dai confini col​Il distretto sismico di Claut è stato preso in esame in dettaglio in alcuni studi realizzati dal Centro ricerche sismologiche in passato. Si tratta di una zona interessata storicamente da sismicità frequente ma non catastrofica, con eventi che hanno superato in alcuni casi la soglia del danno: i principali nel 1776 e nel 1794, con magnitudo stimata, rispettivamente, di 5.8 e 5.5. Dal 1977, anno di installazione delle Rete sismometrica del Friuli Venezia Giulia, è disponibile documentazione sui terremoti del Clautano: la sismicità è per lo più concentrata tra i 9 ed i 14 km e si è spesso manifestata con sciami sismici della durata di poche ore o alcuni giorni.