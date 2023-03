Dimissioni di massa: il prefetto sospende il consiglio comunale di San Vito di Cadore

SAN VITO DI CADORE - Il prefetto di Belluno, Mariano Savastano, ha proposto al ministero dell'Interno lo scioglimento del consiglio comunale di San Vito di Cadore. Nel frattempo ha sospeso il consiglio (incluso ovviamente l'ormai ex sindaco Emanuele Caruzzo, eletto a settembre 2020 e accusato di essere troppo accentratore) e ha nominato come commissario il viceprefetto Antonio Russo. Da mesi la vita amministrativa di San Vito era turbolenta e si erano susseguite dimissioni di assessori e consiglieri, di maggioranza e di minoranza. L'ultimo atto sono state le dimissioni di cinque consiglieri di maggioranza e di due di minoranza, per i quali non è stato trovato nessuno disposto a surrogarli.