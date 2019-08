La protesta degli Schützen. Cartelli bilingue: restano solo i nomi italiani, via quelli tedeschi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BOLZANO - Seicento cartelli bilingui in provincia di Bolzano recano oggi soltanto il nome italiano. Non più Bolzano/Bozen, Bressanone/Brixen, San Candido/Innichen, Salorno/Salurn, Glorenza/Glurns, com'è stato finora in obbedienza alla regola del bilinguismo, ma solo Bolzano, Bressanone, San Candido, Salorno, Glorenza. Il toponimo tedesco, su seicento cartelli, è stato coperto da un adesivo. E sull'adesivo, campeggia la scritta: «Dna Seit 97J», ovvero «deutsch nicht amtlich seit 97 Jahren»...