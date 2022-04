Salmonella nell'acqua, raffica di casi di dissenteria: stop ai rubinetti, via alle analisi

ARSIE' - Casi di dissenteria in concomitanza con la scoperta di salmonella nell'acqua: stop ai rubinetti. Ad Arsié arrivano le autobotti: il problema riguarda solo il capoluogo non le frazioni. Indagini in corso sullo strano caso del comune del Feltrino dove in concomitanza con alcuni abitanti colpiti da dissenteria si è scoperto, nel corso dei controlli periodici sulla qualità dell'acqua compiuti dal Bim Gsp, che ci sarebbero tracce di salmonella. Non si sa se i due fenomeni siano collegati: la dissenteria potrebbe essere dovuta anche a una semplice influenza intestinale.

Le indagini sui campioni di acqua verranno ripetuti nelle prossime ore. Se il dato verrà confermato si dovrà procedere a svuotare tutte le vasche e disinfettarle. L'acqua in questo caso tornerà solo tra una settimana. Intanto già da ieri, martedì 19 aprile, la popolazione si rifornisce dalle autobotti.