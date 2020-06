Il cane Kevin incastra ventenne feltrino: nascondeva la droga nell'auto

QUERO VAS - Il cane Kevin smaschera il pusher feltrino: nascondeva 40 grammi tra hashis e marijuana, la somma di circa 600 euro e due telefoni cellulari . Si tratta di E.D., 20enne, che è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente, dopo il blitz dei carabinieri avvenuto questo mattina, 24 giugno.



«L'indagine - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - è nata in seguito di un arresto avvenuto alcuni mesi fa di un soggetto per la detenzione di oltre un kg di sostanza stupefacente. I carabinieri della stazione di Quero Vas e del Nucleo operativo e radiomobile di Feltre hanno proseguito l'attività d'indagine per risalire a che fosse destinata quella notevole quantità di sostanza. Le indagini consentivano di indirizzare l attenzioni verso E.D., 20enne del luogo, e che si concretizzavano nella mattinata odierna con una perquisizione dell abitazione del suddetto. L'attivita consentiva di recuperare 40 grammi tra hashis e marijuana, la somma di circa 600 euro e due telefoni cellulari . Il tutto é stato svolto con il supporto dell unità cinofila di Torreglia (Pd) con l'ausilio del cane Kevin. Il giovane verrà denunciato per detenzione di sostanza stupefacente» . © RIPRODUZIONE RISERVATA