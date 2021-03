Nuovo autovelox, il sindaco: «E' per la sicurezza di tutti, anche contro i furti»

QUERO VAS Sicurezza dei cittadini. Dopo l’ottimo risultato ottenuto dall’autovelox installato in sinistra Piave, che ha permesso di sostenere le forze dell’ordine in diverse indagini, nelle prossime settimane entrerà in funzione il nuovo impianto in destra Piave. L’apparecchio sarà installato all’altezza della frazione di Santa Maria.

LA SICUREZZA

QueroVas ha da anni deciso di puntare sulla sicurezza attiva e passiva dei suoi cittadini. Già una quindicina di anni fa infatti si è dotato di un sistema innovativo per il rilevamento del territorio con sistema onde radio di telecamere che sono state potenziate ogni anno. «Anche in questi giorni sono state installate nuove telecamere nella zona delle scuole di Quero a garantire la massima sicurezza del polo scolastico», spiega il sindaco Bruno Zanolla. «Sostituiremo a breve - prosegue il primo cittadino - alcune delle telecamere per integrarle con altre più innovative (le cosiddette telecamere intelligenti) nell’ambito del progetto provinciale sulla sicurezza promosso dai sindaci». Sempre in chiave sicurezza, qualche anno fa, il comune di Quero Vas ha istituito un servizio di metronotte sul territorio che sta dando buoni risultati. «Abbiamo quindi un continuo monitoraggio della zone per sicurezza dei cittadini: non è banale», chiosa Zanolla. E si fa anche con gli autovelox, che da qualcuno sono visti come un modo per “fare cassa”. «Nei mesi scorsi - spiega il sindaco - è stato installato un nuovo autovelox lungo la sinistra Piave che ha dato ottimi risultati in termini di sicurezza». Il velox infatti rileva tutti i passaggi delle automobili e quindi «abbiamo avuto spesso richieste da parte delle forze dell’ordine di tutto il Veneto e non solo in quanto riesce immediatamente a comunicare se un veicolo è transitato per di là oppure no». Mentre una telecamera richiede la visione dei filmati e quindi di tempo, con il velox basta inserire la targa e il software ti risponde immediatamente. Oltre alla sicurezza fa anche il suo lavoro in termini di prevenzione in quanto, nei primi tempi soprattutto ma anche ora ha pizzicato tantissime persone dal piede pesante.

NUOVO AUTOVELOX

In questi giorni stanno montando i cartelli ed entro la metà di aprile entrerà in funzione il nuovo autovelox in destra Piave, all’altezza della frazione di Santa Maria. «Proprio per la bontà dei risultati ottenuti dall’impianto in sinistra Piave, in accordo con tutti gli enti coinvolti, abbiamo deciso di procedere con quest’ulteriore installazione - spiega il primo cittadino -. In questo modo garantiamo quindi la sicurezza per tutto il territorio del basso feltrino ma dell’intero feltrino e della Valbelluna, proprio per questo sistema di rilevazione dei passaggi».