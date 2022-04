PIEVE DI CADORE - Anche gli occhiali di Papa Francesco entrano nel Museo dell’Occhiale di Pieve di Cadore. E’ di qualche giorno fa il dono dell’ottico romano Alessandro Spiezia che, salito appositamente in Cadore, ha consegnato a Vittorio Tabacchi, presidente della Fondazione Museo dell’Occhiale onlus, un paio di occhiali appartenuti al Santo Padre. Donazione che contribuisce ad accrescere l’importanza delle collezioni conservate al Museo, anche al fine di raggiungere una maggiore visibilità, e si inserisce all’interno di un progetto che la Fondazione intende realizzare, mirato ad accogliere occhiali appartenuti a personaggi rilevanti, il cui volto spesso è fortemente caratterizzato dalla presenza di una particolare montatura. Il donatore ha ricordato come, avendo ricevuto in dono un paio di occhiali direttamente dal papa, poiché non più utilizzati, avesse inteso immediatamente donarli al Museo affinché potessero essere valorizzati. Si tratta di un paio di semplici occhiali in metallo, conservati in un astuccio di pelle bianca.

Sia la montatura che l’astuccio recano il nome del Papa. In occasione di questa importante donazione anche la storica azienda Fedon ha voluto donare, oltre all’astuccio con lo stemma di Papa Francesco, anche gli astucci dei suoi predecessori, Papa Benedetto XVI e Papa Giovanni Paolo II. Un gesto, quello dell’ottico romano, pieno di significati compresa la speranza, anzi l’auspicio, che un giorno Papa Francesco, proprio come chi lo ha preceduto, possa raggiungere il Cadore per un breve soggiorno, e con l’occasione visitare anche il Museo dove sono conservati anche i suoi occhiali. La donazione è stata fatta con una semplice cerimonia alla presenza di monsignor Diego Soravia, arcidiacono del Cadore, del sindaco di Calalzo Luca De Carlo e di quello di Pieve Giuseppe Casagrande, di Renzo Bortolot presidente della Magnifica Comunità di Cadore ma anche di alcune persone vicine alla Fondazione Museo dell’Occhiale.