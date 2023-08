SAN VITO DI CADORE « Se le cose staranno così anche l’anno prossimo, con il lupo che fa liberamente razzia in ogni dove tra Cadore e Agordino, è già sicuro che non torneremo a far pascolare le nostre mucche. C’è poco da girarci attorno: va data l’autorizzazione, a chi di dovere, di uccidere questi esemplari. Spiace, certo; però è ancora più triste veder predate delle vitelline indifese. Così, solo per il gusto di uccidere » . È amaro lo sfogo di Simon Declara, il pastore che da 15 anni porta al passo Giau il bestiame di numerosi allevatori della Val Badia. « Il mio è un bellissimo lavoro - sottolinea - ma quando succedono queste cose, e ci si vede impotenti, vien voglia di mollare tutto » .

LA VICENDA Sabato mattina, nel corso delle abituali perlustrazioni del bestiame al pascolo, Declara si è tristemente imbattuto in due vitelline morte. « Le abbiamo trovate a bordo strada - spiega - un po’ sopra la Muraglia del Giau, in comune di San Vito di Cadore, vicino al confine con quello di Cortina. Mi si è stretto il cuore a vedere quella scena. Abbiamo quindi chiamato i veterinari e la Polizia provinciale: nessuno ha avuto dubbi sulla causa della morte provocata dal lupo. Che però, oltre il danno la beffa, non se le è mangiate. Un fatto che addolora ancor più perché se almeno se le fosse divorate si potrebbe comprendere meglio la vicenda, come conseguenza della natura animale » . « E invece non è neppure tornato nelle notti successive. Infatti sabato, purtroppo, non abbiamo trovato nessuno che con lo scavatore venisse a seppellire le carcasse. Solo oggi pomeriggio (ieri per chi legge) è arrivato un operatore che ci ha dato una mano. Beh, in tutto questo tempo trascorso nessuna bestia è venuta a mangiarsi i resti delle due povere cucciole. Lo abbiamo visto con i nostri occhi ma la cosa è stata confermata anche dalla fototrappola messa dalla Polizia provinciale che non ha rilevato nessun movimento » .

LA SITUAZIONE « Io sono un pastore e lavoro per una società di Padova che prende in affitto l’area dalle Regole di San Vito di Cadore - entra nel merito il 34enne Declara, altoatesino del comune di Badia - . Alla malga Giau abbiamo circa 150 capi di bestiame di varie razze: dalla pezzata rossa, alla bruno alpina sino alla Pustertaler. Ovviamente le vitelline predate, nate a marzo, sono tra i soggetti più facili da colpire. Sinceramente, per quanto ci riguarda, le cose devono cambiare. A cominciare dal fatto che i lupi possano essere ammazzati. Mi rendo conto che non è un bel discorso da fare ma qua siamo di fronte alla volontà di difendere i più deboli, che in questo caso sono le nostre mucche che al momento lasciamo al pascolo ma se dovesse succedere un altro episodio simile le porteremo subito a valle. Così come, se non dovessero cambiare le regole relativamente alla gestione del lupo, l’anno prossimo diremo addio al pascolo di malga Giau » .