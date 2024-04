Lavori a Lambioi e Metropolis: i parcheggi adesso diventano smart

BELLUNO - Avviati i lavori di ammodernamento dei parcheggi Lambioi e Metropolis: per gli abbonati il passaggio sarà automatico, mentre per gli utenti occasionali il ticket verrà abbinato alla targa, una volta fatto il pagamento, in uscita la sbarra si alzerà al solo passaggio.

Durante il periodo di sostituzione e adeguamento dei macchinari i parcheggi resteranno comunque accessibili agli utenti e gli eventuali disguidi o contrattempi che potrebbero verificarsi verranno gestiti puntualmente.

L'AVVISO

«Inizieranno i lavori di sostituzione del sistema a sbarre Ci scusiamo sin d'ora per i possibili disagi. Grazie per la collaborazione», con un cartello comparso ieri mattina la comunicazione del via agli interventi di ammodernamento dei parcheggi Lambioi e Metropolis. Da Palazzo Rosso il sindaco e l'assessore hanno descritto l'opera che si sta effettuando. Gli interventi prevedono la sostituzione delle colonnine, delle sbarre di ingresso e di uscita e l'installazione di nuove casse automatiche che permetteranno il pagamento della sosta anche con bancomat o carta di credito. «Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori tra il parco di Lambioi e l'adiacente parco Emilio, mentre oggi ha preso il via il cantiere del parcheggio ha annunciato ieri il sindaco, Oscar De Pellegrin -: questo per dire che il progetto è ampio, da qui ai prossimi mesi l'intera area sarà coinvolta da una serie di interventi che la miglioreranno in termini di servizi, fruibilità e accessibilità. Parliamo di uno spazio che rappresenta un fiore all'occhiello per la città, i turisti ne restano sempre positivamente impressionati: un ampio parco fluviale a pochi passi dal centro storico e un grande parcheggio che porta in piazza Duomo in pochi minuti». «L'intervento renderà più fruibili i due principali parcheggi del centro cittadino aggiunge il vice sindaco e assessore all'urbanistica, Paolo Gamba -, la possibilità di pagare la sosta con bancomat e carte di credito, questo semplifica molto il servizio non solo ai cittadini ma anche ai turisti. Il riconoscimento in uscita attraverso la targa, inoltre, renderà più scorrevole il transito delle auto».

IL SISTEMA

Il nuovo sistema innovativo consentirà agli utenti abbonati una modalità di accesso e di uscita più rapida attraverso la lettura della targa. Per gli utenti occasionali in ingresso basterà avvicinarsi alla sbarra di accesso dove verrà rilasciato un ticket collegato alla targa dell'autovettura; in uscita, dopo aver effettuato il pagamento della sosta alle casse automatiche, sarà sufficiente avvicinarsi lentamente con l'autovettura alla sbarra di uscita che si alzerà automaticamente dopo la lettura della targa da parte del sistema. Per gli abbonati, come detto, il passaggio sarà automatico e, dopo l'avvenuto collaudo del sistema, si potrà accedere ai parcheggi senza l'utilizzo dei supporti di riconoscimento usati fino ad ora (vetrofania o tessera). In ogni caso, verrà rilasciata una tessera da utilizzare qualora dovessero verificarsi temporanei malfunzionamenti del sistema di lettura targa (come, ad esempio, in caso di forte maltempo). Il termine dei lavori è previsto entro la prima metà di maggio: e viene ribadito che «durante questo periodo i parcheggi resteranno comunque accessibili agli utenti». «Seguiranno nelle prossime settimane ulteriori aggiornamenti in base all'andamento dei cantieri», dicono da Palazzo Rosso. Info: 0437 254402, www.bellunum.com/mobilita.