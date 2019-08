Diciannovenne in preda a una crisi di panico sulla Ferrata del Col Rosà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Passate da poco le 15 una squadra del Soccorso alpino di Cortina è partita in direzione delladelper unaI soccorritori si sono avvicinati il più possibile in quad per poi proseguire a piedi. Risalita una sessantina di metri lungo il percorso attrezzato fino alla cengia dove si trovava B.B.,, assieme a un amico, la squadra ha tranquillizzato la giovane e le ha dato da bere. Dopo averla assicurata i soccorritori la hanno aiutata ascendere fino al sentiero e in una quarantina di minuti di camminata sono tornati al quad. La ragazza è stata infine accompagnata al Codivilla per accertamenti.