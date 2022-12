FELTRE (BELLUNO) - Nuovo ospedale di Comunità di Feltre: aperto il bando per individuare la ditta che si occuperà del cantiere che cambierà il volto del secondo piano del padiglione Guarnieri. Parliamo di una progettualità importante, non solo per il servizio che verrà offerto ai feltrini, ma anche in termini di impegno economico in quanto il costo complessivo dell'intervento è di oltre un milione e mezzo di euro. Con l'opera si prevede la ristrutturazione di una porzione del secondo piano del padiglione Guarnieri dell'Ospedale di Feltre. Si tratta di un'area di circa 700 metri quadrati che sarà organizzata a partire da un unico corridoio centrale che distribuisce longitudinalmente i vari locali. Potrà accogliere 15 posti letto organizzati in 7 stanze di degenza doppie e una singola, tutte provviste di bagno accessibile. Saranno garantiti, inoltre, spazi da destinare alle attività sanitarie di gestione e riabilitazione dei pazienti, oltre a un'area di accoglienza posta all'ingresso e un'area a sevizio della residenzialità dove sarà disponibile un locale soggiorno con a disposizione un locale per la gestione dei pasti.

Gli ambienti dell'ospedale più "umani"

Nel progetto è stata prestata particolare attenzione non solo alla funzionalità degli spazi, ma anche all'umanizzazione degli ambienti nella scelta di colori e materiali. L'obiettivo del progetto è, infatti, creare un luogo confortevole, gradevole e accogliente, dove sia le persone assistite, spesso anziane, che il personale che vi lavora si sentano a proprio agio e siano facilitati nell'uso dei locali. L'intervento prevede un investimento complessivo di 1 milione e 550mila euro, finanziati nell'ambito del Pnrr. Una volta approvati i vari gradi di progetto, ora è tempo di individuare la ditta che si occuperà di metterli a terra. Ed in questo senso la direzione dell'Ulss 1 Dolomiti sta dando ritmo, affinché il tutto avvenga nel minor tempo possibile. È di queste ore l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione. Il bando sarà pubblicato sul sito dell'Ulss, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e in Gazzetta Ufficiale. È già stato costituito, inoltre, l'Ufficio di Direzione Lavori, composto dal direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ingegner Andrea Fochesato dello Studio Striolo Fochesato & Partners di Padova.

Aria di cantieri

Quello dell'ospedale di comunità è solo uno (e quello che verrà realizzato per primo) dei cantieri che il Santa Maria del Prato vedrà partire. Oltre a questo infatti sarà nei prossimi anni realizzato il miglioramento sismico, l'adeguamento alla normativa antincendio e la riqualificazione energetica dei padiglioni Dalla Palma e Guarnieri dell'ospedale di Feltre. Nei giorni scorsi infatti la Regione del Veneto ha annunciato lo stanziamento dei 32 milioni di euro necessari a mettere in sicurezza due dei padiglioni più importanti, dal punto di vista dell'attività svoltasi all'interno, del nosocomio feltrino. Non riguarda direttamente l'ospedale di Feltre, ma nelle scorse settimane sono stati appaltati anche i lavori per la realizzazione della casa della comunità di Feltre che troverà sede all'ex casa di cura Bellati in viale Marconi a Feltre. Anche in questo caso si tratta di un progetto corposo, da 2 milioni e 782mila euro finanziati con fondi Pnrr e con fondi Fsr, che prevede la ristrutturazione del primo piano dello stabile che permetterà di creare un'area per criticità con 9 ambulatori, un punto unico di accesso a tutti i servizi territoriali, un'area direzionale con 12 uffici e un'area sanitaria consultoriale e di salute pubblica con 4 ambulatori.