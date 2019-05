Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono un chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione, un sostegno costante da parte di tutti i settori e la migliore esperienza possibile per gli atleti. Milano-Cortina soddisfa tutti questi criteri». È quanto si legge sul report pubblicato oggi della commissione di valutazione del Cio sulla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 a seguito della visita di sopralluogo avvenuta dal 2 al 6 aprile scorsi.



Il report sottolinea come sia Milano che Cortina «portano ciascuna la propria identità distintiva al progetto, un abbinamento che combina le attrazioni di una moderna metropoli europea con il fascino di un ambiente alpino tradizionale

».Bocciata invece la candidatura diper la commissione del Cio non offre sufficienti garanzie sulle nuove strutture.