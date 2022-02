Spettacolo curling: la cortinese Constantini e il trentino Mosaner ancora a punteggio pieno

Grande Italia, grandissima Stefania Constantini. Stesso “incipit” di giovedì, perché il doppio misto dell’Italia è la vera sorpresa del curling olimpico in Cina. Alle due vittorie contro Stati Uniti e Svizzera, si sono aggiunte stanotte e stamattina altre due affermazioni. Nel match iniziato all’1 e 30, l’ampezzana che è circondata anche in ambito famigliare da praticanti degli sport del ghiaccio (padre ex hockeista, hockeista uno dei fratelli, l’altro come Stefania giocatore di curling) e il trentino Amos Mosaner hanno avuto la meglio sulla Norvegia: 11-8 il punteggio. «Sale la “confidence”» aveva detto ieri l’azzurra nata a Pieve di Cadore, ma cortinese doc. Una fiducia in se stessi che a questo punto sembra sconfinare in un vero e proprio stato di grazia che forse spaventa gli avversari, come dimostra il dominio assoluto nella sfida delle 6.30 del venerdì mattino, contro la Repubblica Ceka, una rappresentativa nazionale che schiera marito e moglie, Zuzana Paulova e Tomas Paul. 4-0 nel primo end, concluso ancora una volta da una stone perfetta di Stefania, alla sua prima Olimpiade chiamata sempre a chiudere ogni singola fase di gioco, guidata dalla personalità e dall’esperienza di Mosaner, alla sua seconda esperienza ai Giochi invernali. E poi una progressione inarrestabile cui i ceki non hanno saputo rispondere, fino alla resa incondizionata, al termine del sesto end (8 quelli previsti da un match), sul risultato di 10-2 per gli azzurri. Che sono al comando della classifica, da soli, con un bilancio di 4 vittorie in 4 incontri.

IL PROGRAMMA

L’ampezzana e il trentino tornano sul ghiaccio domattina: in calendario le sfide con Australia (7.05) e Gran Bretagna (13.05); domenica con Cina (7.05) e Svezia (13.05), lunedì con il Canada (2.05) per concludere il girone di qualificazione: le prime 4 classificate si sfideranno nelle semifinali. A questo punto, l’obiettivo minimo per l’Italia, che può sognare il podio pur essendosi presentata alle Olimpiadi con la tredicesima posizione nel ranking mondiale.

L’EVENTO

Intanto al curling si sono aggiunte altre discipline, come hockey e pattinaggio artistico, ma l’appuntamento clou, oggi, è la cerimonia di inaugurazione, alle 13 italiane (in televisione le Olimpiadi invernali si possono seguire su Rai2 e sui canali Discovery, Eurosport in particolare).