Occhialeria: stabilimenti aperti, ma i regimi di produzione sono al 30%

BELLUNO - Quasi tutte le aziende dell'occhialeria bellunese risultano aver riavviato le produzioni, benché con un regime mediamente compreso fra il 25% e il 30% di quello ordinario. È la valutazione delle organizzazioni sindacali relativamente al distretto, e con una visibilità sulle imprese maggiori in cui sono presenti le Rappresentanze interne. Rispetto alle realtà minori e di natura per lo più artigiana, dalla data in cui i codici Ateco del comparto sono stati classificati fra quelli indispensabili, a limitare la produzione è solo la dinamica degli ordini e non le restrizioni alle attività industriali introdotte dai decreti. Per quanto riguarda in particolare Sàfilo, società sulla quale da mesi si concentrano le maggiori attenzioni per le ricadute del piano industriale del dicembre scorso, ad oggi l'attività è disciplinata dalla cassa integrazione a rotazione con una produzione intorno al 50%. Anche in questo caso, tuttavia, la quota sarebbe legata alle richieste del mercato e non a rallentamenti dovuti a misure precauzionali per il Covid 19.