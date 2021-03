Ulss, altre due donne nella squadra del direttore generale Maria Grazia Carraro

BELLUNO Sarà presentata domani, dall’Usl Dolomiti, la squadra che nei prossimi 5 anni affiancherà il direttore generale Maria Grazia Carraro. Per ora si conoscono solo due nomi. Si tratta di Rosanna Zatta, 60 anni, feltrina, che manterrà il suo incarico di direttore amministrativo. E Maria Caterina De Marco, di 51 anni, originaria di Cosenza. Sarà il nuovo direttore sanitario e prenderà il posto di Raffaelle Zanella. C’è un alone di mistero, invece, per il direttore dei servizi sociali. Ma è probabile che verrà nominato Sandro De Col. Appena un mese fa, infatti, ha sostituito a titolo gratuito e per il periodo della gestione commissariale (di Adriano Rasi Caldogno) il dottor Gian Antonio Dei Tos che è andato in pensione. Tuttavia De Col ha già altri due incarichi. È direttore della Funzione Territoriale e del Distretto di Belluno. Domani si conoscerà il suo destino.

Maria Caterina De Marco è la vera novità di questa squadra. Originaria di Cosenza, ma Veneta di adozione, si è laureata all’Università degli Studi di Padova in Medicina per poi proseguire con una specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Dopo anni di carriera presso l’Ulss9 di Treviso, è stata nominata direttore della Funzione Ospedaliera dell’Ulss10 (poi diventata Ulss 4 Veneto Orientale). Diversa la posizione della dottoressa Rosanna Zatta che si trova già all’interno dell’Ulss Dolomiti nel ruolo di direttore Amministrativo, che è quello che andrà a ricoprire per i prossimi 5 anni a partire da lunedì e che ricopriva dal 2013. Otto anni, però, si trovava nell’ex Ulss 2 di Feltre. «Rosanna Zatta – diceva il comunicato inviato dall’azienda sanitaria nel giorno della sua nomina – è la prima donna a ricoprire l’incarico di direttore amministrativo nella storia dell’Ulss feltrina. Presenta un alto profilo formativo e professionale, maturato in particolare all’Ulss 1 di Belluno dove, a partire dal 1997, ha ricoperto diversi ruoli come dirigente amministrativo e, dal 2004, ha assunto l’incarico di direttore del Dipartimento risorse finanziarie». Rosanna Zatta si è laureata in Economia e Commercio all’Università di Venezia nel 1985 ed è abilitata alla professione di dottore commercialista. Inoltre ha frequentato diverse attività di formazione post laurea. È passato quasi un mese da quando Maria Grazia Carraro è stata nominata direttore generale dell’Ulss Dolomiti, prendendo il posto di Adriano Rasi Caldogno. Il passaggio di testimone sarebbe dovuto avvenire prima, a gennaio, ma causa covid è stato prorogato di due mesi. Domani, quindi, la Carraro presenterà la sua nuova squadra.

Davide Piol

