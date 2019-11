Non rispondono più alle chiamate: trovati morti in casa due uomini di 52 e 82 anni

BELLUNO Due tragedie domestiche in poche ore nel Bellunese a Longarone e Feltre.



Stamani un 52enne è stato trovato morto dai vigili del fuoco nella sua abitazione in via Roma a Longarone: si tratta di un arresto cardiocircolatorio. La vittima L. B., del 1967, era originario del Cadore, ma abitava da molti anni a Longarone. A dare l'allarme è stata la sorella, preoccupata perché da qualche giorno non aveva più notizie.



I pompieri hanno dovuto forzare la porta di ingresso per entrare nell'appartamento fare la triste scoperta.



Dinamica analoga nell'altra tragedia a Feltre: in una casa del centro storico un pensionato di 82 anni non rispondeva alle chiamate dei parenti. Trovato morto dai pompieri, anche in qiesto caso si tratta di morte naturale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA