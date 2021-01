ARSIÈ - Se ne è andata in silenzio venerdì la maestra in pensione Gian Gabriella Padovan, 85 anni. Abitava in via Nazionale, a Fastro, ed era la vedova di Renée Tonin, libero professionista nel campo dell'edilizia. Lascia la figlia Anna e 2 nipoti. Oggi il paese le dirà addio.



IL RICORDO

La maestra Gian Gabriella era nata ad Arsié, in piazza Marconi, nel 1935. Era l'ultima di 5 figli, di cui 4 si dedicarono dopo gli studi all'educazione nel mondo della scuola seguendo l'indole della madre Giovanna pure maestra, il fratello Mario, perito di studi, emigrò negli Stati Uniti ancora ragazzo negli anni 50. Il fratello Franco laureato in lettere insegnò nelle medie del Cadore e anche al liceo classico di Borca, l'altro fratello Carlo fu maestro ad Arina e ad Arsié, la sorella Maria Pia, pure maestra, seguì il marito, maresciallo dalla Stradale, nel Mantovano, dove insegnò; rimasta vedova tornò al paese di lui nella frazione arsedese di Mellame, dove continuò a lavorare nella scuola.

Gian Gabriella si diplomò al Vittorino da Feltre, come la sorella Maria Pia, e poi ha sempre lavorato come maestra elementare. Nel Bellunese molti si ricorderanno di lei, per essere stati colleghi o per averla avuta come insegnante. Oltretutto uno dei primi cugini da parte di padre è Antonio Padovan, che vive a Belluno, e per anni, oltre a segretario di professione della Provincia di Belluno, è stato pure sindaco d'Arsié, presidente della Comunità Montana Feltrina e dell'ospedale di Feltre.



L'ADDIO

I funerali della maestra Gian Gabriella nella chiesa parrocchiale di Fastro, nei pressi di casa sua, oggi alle ore 14,30. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Arsié nella tomba di famiglia.



