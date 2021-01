Mondiali di sci, cerimonia di apertura, il programma: si parte con Gianna Nannini e Gabbani

BELLUNO - Saranno le Dolomiti ad essere le protagoniste della Cerimonia d'apertura dei Campionati del mondo di sci alpino, in programma a Cortina d'Ampezzo domenica 7 febbraio 2021 e trasmessa alle 18 su Rai2. Milioni gli spettatori collegati in diretta televisiva da numerosi Paesi. Sarà proposto un racconto immaginifico di grande impatto che, in 75 minuti, ripercorrerà la storia del grande sci mondiale e saprà valorizzare l'unicità dell'Italia, del Veneto e delle Dolomiti Patrimonio Unesco.

Sarà il futuro il fil rouge della Cerimonia, declinato in tutte le sue forme. A fare gli onori di casa sarà la conduttrice Petra Loreggian, tra le più conosciute voci di Rds. Grande attesa per Gianna Nannini, la cui voce graffiante echeggerà nella notte iridata, portando a Cortina la carica del grande rock italiano: insieme a lei saliranno sul palco Francesco Gabbani, Francesco Montanari, Alfa, Andrea Casta, Jacopo Mastrangelo. «Con i Mondiali di Sci renderemo onore al nostro Paese - commenta Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021 - Il 7 febbraio andrà in scena, sotto i riflettori del mondo, l'Italia migliore: quella che sa fare squadra, che sa guardare con fiducia al futuro, che non si spaventa davanti alle difficoltà ma è capace di serrare i ranghi e raggiungere i propri obiettivi». Secondo il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, «la Regina delle Dolomiti oggi vede avverarsi il sogno iridato, per il quale tutta la nostra comunità ha lavorato instancabilmente, fianco a fianco, superando qualsiasi difficoltà».

