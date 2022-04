Calano le temperatura e in montagna torna a nevicare

BELLUNO - Calano le temperature in Veneto, con le massime che toccano tetti intorno ai 15 gradi, mentre proseguono le precipitazioni diffuse, in diminuzione per domani, creando un mix che porta all'aumento del rischio valanghe da grado due a tre, arancione, al limite del rosso. Secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav) l'indice di piovosità da un 75-100% di probabilità cala, su domani, al 50-75%. In montagna l'Arpav ha registrato, nella notte, una serie di modeste precipitazione nevose che hanno innalzato il manto con un'oscilazione che va dalla punta di 28 centimetri ai 2.324 metri di Monte Piana sopra Misurina ai 5 in Comelico, mentre a Cortina d'Ampezzo restano stabili gli 11 centimetri raggiunti nei giorni scorsi. Neve diffusa anche in Cansiglio.

APPROFONDIMENTI NORDEST La neve caduta in Cansiglio sabato 2 aprile MALTEMPO Violenta grandinata nel Padovano: disagi alla viabilità,... STRANA PRIMAVERA Tempeste, grandine, siccità e calura: frutteti e orti... LE PREVISIONI Maltempo: neve in Italia a Bergamo, in Sardegna e vicino Firenze....