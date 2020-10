Neve nella notte sulle Dolomiti venete, ora tregua fino a giovedì

BELLUNO - La neve è scesa nella notte sulle Dolomiti anche sotto i mille metri, ma ora si concede una tregua fino a giovedì prossimo. Lo segnala il Centro Valanghe di Arabba rilevando che dopo la perturbazione, iniziata venerdi scorso, ora c'è un momento di assestamento.

Se Cortina domenica ha visto scendere neve mista a pioggia, che non ha attecchito sul terreno, la notte è attraversata senza ulteriori fiocchi diversamente da quanto si è visto a Ra Vales, a 2.615 metri dove il manto fresco ha toccato i 56 cm, sceso poi a 38 cm per l'erosione del vento. A Passo Falzarego (1.988 mt), la neve fresca ha toccato i 48 cm, scesa a 40 cm. Sui Monti Alti Ornella, a 2250 mt (Arabba) sono scesi invece 54 cm (52 quelli rimasti). A Cima Pradazzo (Falcade) rimangono a terra 3 cm sui 6 caduti. La prossima nevicata, stando alle previsioni, è attesa tra tre giorni e interesserà in particolar modo le località sopra i 1600 metri.

