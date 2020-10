Escursionismo in quota e arrampicata, la grande stampa ha testato l'offerta

LIVINALLONGO

Arabba e la valle di Fodom hanno ospitato nei giorni scorsi alcuni rappresentanti della stampa nazionale che hanno potuto vivere in prima persona l'esperienza dell'escursionismo in quota e l'arrampicata di vie ferrate. Un'azione concreta per la località dolomitica nell'attività di riavvio dopo il lockdown, in attesa della stagione della neve. L'evento stampa denominato Trek&Hike: alla scoperta delle Dolomiti orizzontali e verticali, è stato realizzato dall'associazione turistica grazie all'applicazione del progetto Vivere le Dolomiti: attuazione del Piano marketing territoriale finanziato dal Fondo Comuni Confinanti e avente quale soggetto attuatore la Provincia di Belluno con DMO Dolomiti.

PROPOSTA OUTDOOR

«Quella presentata - spiegano i promotori - è stata una proposta outdoor articolata e sempre più attraente, in grado di soddisfare e coinvolgere un pubblico ampio che sappia apprezzare la genuinità della montagna. È con questo approccio che Arabba ha accolto otto giornalisti italiani che hanno potuto vivere un'esperienza lungo i sentieri di due vie ferrate nel comprensorio ladino, la Sottotenente Fusetti e la Ferrata delle Trincee, oltre a cimentarsi nel trekking, alla scoperta dei percorsi più belli della zona: dalle torrette frastagliate del Bec de Roces fino al Viel Dal Pan, e ancora Porta Vescovo con una vista mozzafiato sulla montagna regina delle Dolomiti, la Marmolada. Da anni l'associazione turistica di Arabba Fodom Turismo ha avviato un percorso in grado di stabilizzare un canale di informazioni verso la stampa nazionale, volto a comunicare tutte le attività che la destinazione offre durante le due stagioni turistiche. L'obiettivo - concludono i promotori - è far emergere la destinazione come un player propositivo verso la stampa specializzata e generalista, per aumentare la notorietà dell'area: è nell'attività di ufficio stampa che nascono le opportunità di promozione e diffusione dei prodotti turistici nell'area Arabba, inserita nella macro-destinazione Dolomiti. The mountains of Venice». Per maggiori informazioni www.arabba.it.

