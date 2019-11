© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA/LIVINALLONGO - Massi piombano in strada nel Bellunese. È ancora emergenzasulleBellunesi, a rischio dopo Vaia. Due episodi stanotte, 5 novembre, che fortunatamente non hanno coinvolto automobilisti.Il primo sulla, già finita alle cronache per questo tipo di episodi. Unae finita in strada, in comune dipoco prima del bivio per il Falzarego, al km 60, intorno alle 4.30. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Arabba e personale di Veneto strade, che hanno ripulito la carreggiata e ripristinsto la normale circolazione. Poco dopo altro caso sulla, al km 109, a Fiames, dove è piombato un. Sul posto vigili del fuoco di Cortina, carabinieri e operai di Anas.