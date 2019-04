«Uccido tuo figlio». Maltrattamenti in famiglia, a processo una "lei"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORTINA D'AMPEZZO - «Mi diceva: ti, chiamo i carabinieri e vedremo a chi credono». G.M.,cadorina di 30 anni, è alla sbarra con l'accusa diin famiglia perché avrebbe vessato l'alloraconvivente. L'uomo, undipendente del Codivilla, ieri mattina ha raccontato l'inferno vissuto nella casa didove la coppia abitava, tra 2014 e 2016. Ha spiegato che iniziò a registrare le liti quando la donna avrebbe minacciato diildel compagno e di far ricadere la colpa su di lui. Ma questa non sarebbe stato l'unico momento di terrore vissuto dal medico. Un'altra volta lei sarebbe piombata in bagno e avrebbe lanciato il pc acceso, attaccato alla corrente nella vasca dove c'era l'uomo.