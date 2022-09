LIVINALLONGO - Condannata a una multa di circa 350 euro per aver offeso il sindaco di Livinallongo Leandro Grones. Ieri mattina, in tribunale a Belluno, si è chiuso il primo grado di uno dei processi per diffamazione che vede come imputata la bresciana Laura Internicola , la turista salita alle cronache per aver dato dei fannulloni agli agordini, nelle settimane dopo Vaia e per le minacce social al pm che la indagò, ovvero Roberta Gallego . E anche in aula non è mancato lo “show”. Al momento di rilasciare le cosiddette “dichiarazioni spontanee”, Internicola ha inveito contro il giudice, spiegando di essere lei la parte offesa dell’intera vicenda e accusando addirittura un pregiudizio nei suoi confronti: «Sono io che avanzo soldi» avrebbe detto. Poi la celebrazione del rito abbreviato e la condanna.

IL PROCESSO

Il processo, a dire il vero, si sarebbe dovuto concludere cinque mesi fa quando era stato discusso per la prima volta (sempre con rito abbreviato). La difesa aveva elencato tutte le lacune investigative e chiesto l’assoluzione o « per non aver commesso il fatto » o « per insufficienza di prove » . Nel fascicolo, infatti, c’era soltanto la querela depositata dalla parte offesa. Nessun accertamento sui fatti in contestazione. Nessun approfondimento o elemento a sostegno della tesi accusatoria. Insomma, Internicola pareva avere il coltello dalla parte del manico.

I TESTIMONI

Invece il giudice Angela Feletto, pur riconoscendo le argomentazioni della difesa e sottolineando i difetti nelle indagini, aveva rinviato all’udienza di ieri mattina per sentire tre testimoni (ossia le tre persone che avevano segnalato i post diffamatori) e per ricelebrare l’abbreviato. Così è stato. Uno dei testi, in particolare, ha ricordato il post su facebook e l’ha descritto. Secondo il pubblico ministero titolare del fascicolo, ossia Roberta Gallego, era Laura Internicola a nascondersi dietro i post diffamatori contro il sindaco Grones definito su facebook “celebroleso, falso e ipocrita”. Mancavano però le prove. Anzi, gli indizi.

ACCUSA E DIFESA

Nel fascicolo non c’era nulla, eccetto la querela. È per questo motivo che ad aprile il pubblico ministero presente in aula non aveva potuto far altro che basare la sua requisitoria e la richiesta di condanna (pari a 6 mesi di reclusione, oltre a 800 euro di multa) sul fatto che era stato oltrepassato il diritto di critica. La difesa, invece, aveva parlato a lungo. Spiegando, a più riprese, come non ci fosse nessun elemento in grado di collegare la frase diffamatoria all’imputata. Intanto, mancavano una data e un orario preciso. Nel fascicolo erano stati allegati degli screenshot in cui, secondo l’avvocato, comparivano orari diversi e non si capiva da quale piattaforma social fossero stati presi. Infine, si trattava di una risposta a un altro messaggio nel mezzo di una discussione (e in questo caso doveva essere contestata l’ingiuria) o di un post ex novo? Come già anticipato, il giudice aveva accolto parte della tesi difensiva e rinviato a settembre per riprendere il processo dall’inizio. Ieri mattina sono stati ascoltati un agente di polizia giudiziaria e due persone che avevano letto e inviato al sindaco le offese su facebook. La condanna è stata di 350 euro, pena sospesa.

I PRECEDENTI