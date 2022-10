Jessica, ritorno a casa dopo seimila chilometri con i suoi cavalli bianchi

di Pio Dal Cin

VITTORIO VENETO - Seimila chilometri percorsi in lungo e in largo per l’Italia con i suoi due angeli custodi, Fatira e Lamik, due bellissimi cavalli bianchi. Jessica Riviera di Vittorio Veneto è arrivata oggi in piazza del Popolo. Ad aspettarla una rappresentanza degli alpini che, durante tutto il viaggio, l’hanno assistita e protetta. Era partita dopo aver perso il lavoro, con l’obiettivo di conoscere il Paese raccontando in un diario su facebook il suo percorso quotidiano fatto di tappe da 20 o 30 chilometri.

«Un viaggio che mi ha lasciato tanto e mi ha fatto maturare come persona. Incredibile a calorosa l’accoglienza ovunque in Italia». Un’esperienza meravigliosa. Ad accoglierla a Vittorio Veneto, assieme ai famigliari e agli alpini, il sindaco Antonio Miatto e un folto gruppo di cittadini che l’hanno accolta con un caloroso applauso e un mazzo di fiori rosa. Un inverno di riposo, poi pronta a ripartire per un'altra avventura, soprattutto interiore