Sbanda con la Bmw e si schianta contro un camion fermo: muore automobilista

ROCCA PIETORE - Indicente mortale stasera, 8 giugno 2023, verso le 19, sulla strada per malga Ciapela in Comune di Rocca Pietore: sbanda con la Bmw, e si schianta contro un camion parcheggiato a bordo strada, muore automobilista polacco. I pompieri accorsi da Agordo e con i volontari di Caprile, hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo nonostante i soccorsi, i sanitari del Suem intervenuti anche con l'elisoccorso, hanno dovuto dichiarare la morte dell'autista. Sul posto i carabinieri e personale di Veneto Strade.