Scontro tra auto alla rotonda del Ponte degli Alpini la sera di Pasqua: due feriti

BELLUNO - La sera del giorno di Pasqua alle 21.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Col di Lana a Belluno , all'altezza della rotonda del Ponte degli Alpini per lo scontro tra due auto: due persone ferite. I pompieri arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estricato una persona rimasta incastrata nell’abitacolo. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ambulanza in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.