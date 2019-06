Un boato poi le fiamme nel bosco, Brucia la montagna sopra Cortina Esplose due bombe residuati bellici

La segnalazione del rogo ai vigili del fuoco è avvenuto intorno alle ore 14.00. L'incendio si estende per circa 4-5.000 metri quadrati. È stata confermata la percezione di alcuni scoppi, probabilmente dovuti all'esplosione di ordigni residuati bellici. Sul posto agiscono l'elicottero «Drago» del comando vigili del fuoco di Venezia e quello del servizio antincendio boschivo regionale veneto, con l'apporto di squadre a terra da Cortina.

CORTINA - Unsi è sviluppato oggi pomeriggio alle 14 in quota,all'altezza di 1500 metri, 600 metrie la statale 51. L'allarme è scattato quando alcune persone hanno sentito un boato e poi hanno visto il fumo e le fiamme. Al lavoro i vigili del fuoco, protezione civile e i servizi forestali regionali. Due gli elicotteri in azione: Drago dei pompieri e quello regionale da Sospirolo. Le operazioni sono delicate perché la zona è piena di reperti bellici. “Stiamo operando solo con l’intervento dell’elicottero – spiega l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin – perché due reperti sono già esplosi e non possiamo escludere la possibilità che la cosa si ripeta. Per i nostri uomini sarebbe molto pericoloso avvicinarsi. Per questo motivo, raccomandiamo a tutti di non avvicinarsi all’area interessata”.