Casa in fiamme nel bellunese, intervengono i vigili del fuoco per spegnere l'incendio

BELLUNO - Incendio in una casa in località Meano, a Santa Giustina Bellunese. La notte scorsa, intorno alle 22:40 di giovedì 30 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Testolini in località Meano a Santa Giustina Bellunese per l'incendio di un'abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati dalla sede centrale con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno circoscritto è spento le fiamme divampate al piano terra di un appartamento al momento non abitato. Le fiamme hanno interessato un divano, una poltrona e il rivestimento della stanza soggiorno. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con l’aereazione dei locali.