di Olivia Bonetti

Un edificio del 1600 vincolato dalle Belle Arti, con un immenso valore storico, andato in fumo. Questa volta il piromane che sta terrorizzando l’area tra Santa Giustina e San Gregorio e che ieri note a agito a Cergnai, non ha colpito solo un singolo cittadino. La famiglia De Bastiani, proprietaria dell’immobile, forse era il suo obiettivo, ma ieri ha colpito l’intera comunità. I danni non sono calcolabili se si pensa che solo rifare il tetto, potrebbe avere un costo di oltre 500mila euro. L’edificio, fino ai primi anni Sessanta ospitava l’orfanotrofio di Feltre e ieri notte è stato incendiato dolosamente.