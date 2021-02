Cortina 2021, Alessandro Benetton "consola" Sofia Goggia: “Tornerai più forte di prima lo sanno tutti"

CORTINA D'AMPEZZO - «È difficile trovare le parole di fronte a tanta sfortuna... Che tornerai più forte di prima lo sanno tutti, che sarebbe stato il tuo Mondiale pure. #forzasofi, gli azzurri e le azzurre gareggeranno anche per te». Così Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021, sul suo profilo Instagram per far arrivare a Sofia Goggia, Ambassador dei Campionati del Mondo di Sci alpino 2021, la vicinanza e il sostegno suo personale e del Comitato organizzatore dei Mondiali che si inaugurano domenica il 7 febbraio a Cortina d'Ampezzo.

APPROFONDIMENTI SCI Goggia choc, frattura al ginocchio: addio mondiali di Cortina

Sofia Goggia, che ieri si è infortunata e non potrà più gareggiare in questa stagione, né ai Mondiali e neppure in Coppa del mondo. Ma - grazie alla sua straordinaria serie di risultati in discesa conquistati finora - è comunque ancora in corsa per la vittoria della Coppa del mondo di discesa: sarebbe il secondo trofeo dopo quello vinta nel 2018 con soli tre punti di vantaggio sulla statunitense Lindsey Vonn. In questa stagione sono infatti già state disputate cinque delle otto discese in calendario. Sofia, nella prima di queste cinque, ha ottenuto un secondo posto seguito nelle altre quattro da altrettanti successi in serie. L'azzurra ha così 480 punti in classifica quando mancano tre discese alla fine della stagione. La sua più pericolosa rivale è al momento la statunitense Breezy Johnson, con 285 punti e cioè 195 meno di Sofia. Considerato che ogni gara assegna 100 punti alla vincitrice, 80 alla seconda e 60 alla terza, la statunitense dovrebbe praticamente vincere almeno una gara e finire perlomeno sempre sul podio per riuscire nell'impresa di strappare la coppa alla Goggia.

Ultimo aggiornamento: 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA