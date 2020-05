Ragazzi festeggiano la fine del lock down bevendo alcol assembrati: scattano le multe

AGORDO - Festeggiano la fine del lock down bevendo alcolici, ma arrivano i carabinieri: tutti multati, e alcuni erano anche recidivi. E' accaduto ieri sera, 5 maggio, intorno alle 22. «I carabinieri di Agordo e Falcade - spiegano dalcomando provinciale dell'Arma - intervenivano in località Grave di Agordo in quanto dei cittadini segnalavano la presenza di un rumoroso gruppo di giovani. Giunti sul posto i militari accettavano che vi erano sei giovani, 5 agordini e un trevigiano (da tempo domiciliato a Feltre) di età compresa tra i 19 e i 26 anni, che stavano bevendo alcolici. Erano tutti muniti di mascherina, ma non rispettavano le distanze tra loro avendo formato un circolo, alcuni erano in piedi e alcuni seduti. Tre di loro venivano sanzioni con una contravvenzione di 400 euro mentre gli altri tre, già recidivi, con 800 euro»



© RIPRODUZIONE RISERVATA