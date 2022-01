FELTRE - Gli studenti dell’istituto Negrelli di Feltre sono pronti a fare ritorno in classe. Nel tardo pomeriggio di lunedì si sono concluse le operazioni di pulizia degli spazi che sono stati danneggiati dagli atti vandalici del fine settimana e, nella giornata di ieri, sono stati definiti gli ultimi dettagli che permetteranno ai 400 studenti che frequentano l’istituto superiore di poter fare ritorno in classe.

LA RICOSTRUZIONE

Nel fine settimana, ignoti si sono introdotti all’interno dell’istituto superiore Negrelli di Feltre, devastando l’atrio d’ingresso, un’aula e un laboratorio. Armadi sradicati dal muro e gettati a terra, sedie e banchi buttati all’aria, un computer portatile danneggiato, scaffali rotti, distributori delle merendine distrutti ed estintori svuotati. Un vero e proprio disastro che ha costretto il dirigente scolastico a mandare tutti a casa e a svolgere due giornate di didattica a distanza. Nella giornata odierna i 400 studenti potranno fare ritorno in classe. «È stato ripulito tutto, abbiamo messo in ordine gli spazi e riparato provvisoriamente ciò che non poteva essere riparato subito, come i vetri rotti delle finestre – spiega il dirigente scolastico, Alessandro Bee - Il grosso del lavoro è stato quello di ripulire tutto dalla polvere che si era depositata ovunque a seguito dello svuotamento degli estintori. Ora è tutto lindo e pronto a riaccogliere gli studenti domani (oggi per chi legge). L’unica cosa che non è stata riparata sono i distributori delle merendine che rimangono li, tristemente incelofanati in sicurezza, a ricordare quanto accaduto nel fine settimana».

I DANNI

Nella mattinata di ieri, il dirigente scolastico del Negrelli si è recato alla stazione dei carabinieri di Feltre per regolarizzare la denuncia che si configura come danneggiamento aggravato contro ignoti; era in fase di definizione l’informativa che sarà poi portata in Procura dai carabinieri dove verrà aperto un fascicolo. Proprio in quest’occasione è stata ufficializzata una prima stima dei danni che ammonta a circa 12mila 500 euro. Sarà poi da capire, con l’utilizzo, se altre apparecchiature daranno problematiche di qualche tipo. Alla stazione dei carabinieri si è presentata anche la dirigenza della scuola media Rocca, altra scuola che nel fine settimana è stata presa di mira dai vandali, per formalizzare anch’essa la denuncia; anche in questo caso per danneggiamento aggravato contro ignoti.

GLI INVESTIGATORI

Sul fronte delle indagini al momento non ci sono grandi novità, ma le forze dell’ordine insieme alla scuola stanno lavorando per cercare di individuare i responsabili. «Purtroppo non essendoci delle telecamere la strada è tutta in salita – afferma Bee -. Dal canto nostro stiamo cercando di raccogliere qualche indizio, tra cui alcune voci che circolano tra i ragazzi, con l’auspicio di arrivare a individuare i responsabili. Non voglio al momento fare ipotesi di nessun tipo o incolpare qualcuno sulla base di semplici sospetti. L’unica cosa di cui mi sento sicuro è che si tratta di ragazzi, perché è un’azione vandalica fine a se stessa; sembra quasi che qualcuno ce l’avesse con la scuola. Il motivo al momento è difficile da capire. Secondo il mio giudizio, se fosse stato un adulto avrebbe compiuto un atto di questo tipo solo per avere un tornaconto. Quanto fatto non porta benefici a nessuno». Più caute le forze dell’ordine che stanno investigando per cercare di trovare delle prove concrete che possano far individuare gli autori. C’è grande attesa soprattutto per i filmati delle telecamere presenti all’esterno della scuola media Rocca.